Millie Bobby Brown | un post dedicato A chi ha perso una persona cara nel 2020

Millie Bobby Brown, la star di Stranger Things, ha inviato attraverso il suo profilo di Instagram un saluto speciale a coloro che hanno perso qualcuno nel 2020. Il 2020 è stato un anno difficile per tutti, anche Millie Bobby Brown, la star di Stranger Things, ha perso una persona a cui era molto affezionata, sua nonna Ruth. Per questo l'attrice ha dedicato un post su Instagram a chi ha subito una perdita altrettanto dolorosa. Il Natale appena passato sarà ricordato come uno dei più difficili degli ultimi decenni in tutto il mondo. La pandemia non solo ha impedito alle persone di stare con i propri familiari durante le festività natalizie, ma ha anche ...

Millie Bobby Brown, la star di Stranger Things, ha inviato attraverso il suo profilo di Instagram un saluto speciale a coloro che hanno perso qualcuno nel 2020. Il 2020 è stato un anno difficile per t ...

Millie Bobby Brown sarà protagonista di The Electric State

Millie Bobby Brown sarà la protagonista di The Electric State, dopo aver partecipato ad Enola Holmes e in attesa di Stranger Things 4. Il film di fantascienza costituisce l'adattamento del libro ...

Millie Bobby Brown sarà la protagonista di The Electric State, dopo aver partecipato ad Enola Holmes e in attesa di Stranger Things 4. Il film di fantascienza costituisce l'adattamento del libro ...