LUKE HARPER È MORTO Bray Wyatt è disperato | Non doveva andare così

valssor : RT @perchetendenza: #RIPBrodieLee: Perché dopo una lunga battaglia con un male incurabile ai polmoni si è spento all'età di 41 anni il noto… - angeliquepoison : RT @SaCe86: Rivelate le cause della morte di Luke Harper #BrodieLee - mkp17 : LUCA FRANCHINI ricorda LUKE HARPER: - GuidoBortolato : RT @elkunaguero10: Maestoso Huber nell'interpretare Luke Harper, anche merito suo se la Wyatt Family è stata la seconda miglior stable dopo… - lillydessi : L'intero mondo del pro-wrestling si stringe intorno alla famiglia di Luke Harper - World Wrestling -

Ultime Notizie dalla rete : LUKE HARPER

Lutto nel mondo del wrestling americano. All'età di 41 anni morto Jonathan Huber, alias Brody Lee (ma conosciuto anche come Luke Harper). Ad essergli fatale un'infezione polmonare, non legata però al ...Amanda, con i figli, Brodie e Nolan, ha chiarito che Harper è morto dopo una dura battaglia contro una malattia ai polmoni non correlata al Covid-19. Luke Harper è stato campione Intercontinentale Wwe ...