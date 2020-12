Gazzetta - Incontro ADL-Agnelli | possibile una data per il recupero! Potrebbero parlare anche di mercato

sportli26181512 : Riunione di Lega a Firenze, primo faccia a faccia Agnelli-De Laurentiis dopo Juve-Napoli: Riunione di Lega a Firenz… - Diego31883 : RT @Gazzetta_it: Riunione di #Lega a #Firenze, primo faccia a faccia tra #Agnelli e #DeLaurentiis dopo #JuveNapoli - Gazzetta_it : Riunione di #Lega a #Firenze, primo faccia a faccia tra #Agnelli e #DeLaurentiis dopo #JuveNapoli - ilio_3 : @InterCM16 @Gazzetta_it Se non si spende cosa serve strombazzare ai 4 venti che ci sarà questa riunione ? E da qua… - VELOSPORT1960 : -

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta Incontro

E' in corso in queste ore a Firenze, all'Hotel Four Seasons, una riunione della commissione della Lega Serie A. Oltre ad Aurelio De Laurentiis e Andrea ...Quest’assemblea però è anche il primo incontro faccia a faccia post setenza del CONI per ... trattativa lasciata in sospeso lo scorso settembre. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport ...