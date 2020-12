FROSINONE – PORDENONE “LIVE” DALLO STIRPE: #FORZARAMARRI! (Di domenica 27 dicembre 2020) FROSINONE – PORDENONE 1-1 GOL: 8? st Diaw, 39? Parzyszek. FROSINONE (4-3-3): Iacobucci; Zampano, Gori, Szyminski, Beghetto; Kastanos, Vitale, Boloca; Tribuzzi, Parzyszek, Ciano (16? st Tabanelli). A disp.: Marcianò, Trovato. All. Nesta.PORDENONE (4-3-1-2): Perisan; Berra, Vogliacco, Camporese, Falasco; Zammarini, Calò (40? st Mallamo), Scavone (34? st Pasa); Ciurria; Diaw, Musiolik (20? st Buti?). A disp.: Bindi, Passador, Barison, Gavazzi, Banse, Pasa, Foschiani, Bassoli, Chrzanowski, Rossetti. All. Tesser.ARBITRO: Pezzuto di Lecce, assistenti Mastrodonato di Molfetta e Sechi di Sassari. Quarto ufficiale Volpi di Arezzo.NOTE: ammoniti mister Tesser, Boloca, Diaw e Gori. Angoli 4-5. Recupero: pt 1?; st 4?. PRIMA FRAZIONE 20? Iacobucci chiude sui piedi di Diaw. 40? Falasco per Diaw: stop e tiro potente. Iacobucci si ... Leggi su udine20 (Di domenica 27 dicembre 2020)1-1 GOL: 8? st Diaw, 39? Parzyszek.(4-3-3): Iacobucci; Zampano, Gori, Szyminski, Beghetto; Kastanos, Vitale, Boloca; Tribuzzi, Parzyszek, Ciano (16? st Tabanelli). A disp.: Marcianò, Trovato. All. Nesta.(4-3-1-2): Perisan; Berra, Vogliacco, Camporese, Falasco; Zammarini, Calò (40? st Mallamo), Scavone (34? st Pasa); Ciurria; Diaw, Musiolik (20? st Buti?). A disp.: Bindi, Passador, Barison, Gavazzi, Banse, Pasa, Foschiani, Bassoli, Chrzanowski, Rossetti. All. Tesser.ARBITRO: Pezzuto di Lecce, assistenti Mastrodonato di Molfetta e Sechi di Sassari. Quarto ufficiale Volpi di Arezzo.NOTE: ammoniti mister Tesser, Boloca, Diaw e Gori. Angoli 4-5. Recupero: pt 1?; st 4?. PRIMA FRAZIONE 20? Iacobucci chiude sui piedi di Diaw. 40? Falasco per Diaw: stop e tiro potente. Iacobucci si ...

DiMarzio : #Frosinone, focolaio di #Covid: 13 giocatori positivi - MRB_it : ?? #Coronavirus, #Frosinone: solo in 3 in panchina con il #Pordenone #MondoRossoBlù #MRB #SerieB - marcovarini : RT @Sport_Mediaset: #Frosinone con 14 positivi al #Covid: contro il #Pordenone solo 3 in panchina, due portieri. La squadra ciociara fortem… - TG24info : Serie B - Frosinone vs Pordenone 1-1, Kastanos: 'Gara incredibile: dedichiamo il punto ai compagni a casa' - #TG24.… - Sport_Mediaset : #Frosinone con 14 positivi al #Covid: contro il #Pordenone solo 3 in panchina, due portieri. La squadra ciociara fo… -