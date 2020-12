Basket | Marco Belinelli | “E’ stata una partita dalle forti emozioni | ora testa bassa e lavorare”

(Di domenica 27 dicembre 2020) L’Olimpia Milano sbanca il campo della Virtus Bologna e si impone nel big match della Serie A didel 13° turno. Una replica, nei fatti, di quanto si è visto già nella Finale di Supercoppa, con lo score di 73-68 in favore della formazione meneghina. Kevin Punter è stato il miglior marcatore del match con 18 punti, ma Milano ha avuto un ottimo contributo anche da parte di Shavon Shields (16) e Zach LeDay, che ha sfiorato la doppia doppia con 16 punti e 8 rimbalzi. A Bologna non sono bastati i 12 punti di Milos Teodosic, mentreha firmato 9 punti all’esordio con 1/7 dal campo. Un “Beli” ancora lontano dalla sua miglior condizione, dopo 13 anni fuori dall’Italia e bisognoso di allenamenti: “Oggi èunaper me...

(ANSA) – ROMA, 27 DIC – "Oggi è stata una partita per me dalle forti emozioni, ero molto agitato dal punto di vista emozionale, non ho giocato una buona partita". Ecco le prime parole nel giorno ritor ...Teodosic dura un tempo, Belinelli non splende all’esordio. L’Armani la spunta nel finale grazie a Punter e Shields ...