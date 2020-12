Tutti i regali di Natale ricevuti dai concorrenti del GF VIP 5: tra pacchetti e bigliettini strappalacrime (Di sabato 26 dicembre 2020) E’ stato un Natale bizzarro quello che i concorrenti del GF VIP 5 hanno trascorso ieri. Forse si aspettavano di poter anche incontrare i loro parenti o di vederli magari in video chat ma alla fine si sono dovuti accontentare dei regali arrivati in casa. Alfonso Signorini aveva detto che avrebbero passato il Natale come se fossero stati a casa, e non avrebbero sentito le mancanze dei parenti. In realtà la consegna dei regali qualche strascico lo ha lasciato. E non solo in Andrea Zelletta che sta ancora cercato di capire che cosa volesse dire Natalia Paragoni con il suo regalo, ma anche in Giulia Salemi, ad esempio. La influencer non ha ricevuto nessun video da parte di sua madre e neppure un regalo. Lei e Fariba, dopo quello che era successo due anni fa, hanno fatto un patto: Giulia le ha chiesto di non ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 26 dicembre 2020) E’ stato unbizzarro quello che idel GF VIP 5 hanno trascorso ieri. Forse si aspettavano di poter anche incontrare i loro parenti o di vederli magari in video chat ma alla fine si sono dovuti accontentare deiarrivati in casa. Alfonso Signorini aveva detto che avrebbero passato ilcome se fossero stati a casa, e non avrebbero sentito le mancanze dei parenti. In realtà la consegna deiqualche strascico lo ha lasciato. E non solo in Andrea Zelletta che sta ancora cercato di capire che cosa volesse dire Natalia Paragoni con il suo regalo, ma anche in Giulia Salemi, ad esempio. La influencer non ha ricevuto nessun video da parte di sua madre e neppure un regalo. Lei e Fariba, dopo quello che era successo due anni fa, hanno fatto un patto: Giulia le ha chiesto di non ...

chetempochefa : “Una mamma che riabbraccia il suo bambino, disperso mesi fa in un naufragio. In questo 2020 così difficile, questo… - lucianonobili : “Distribuisco semplici doni per rendere felici i bambini che hanno bisogno di gioia.” L’immagine di Shaimaa al-Abb… - forumJuventus : Se siete in ritardo coi regali vi consigliamo la carta igienica #Protocollo: da oggi in saldo presso tutti i #Coni… - NIALLSV93 : Comunque, il mio ragazzo penso sia il più' bravo a fare i regali. Oltre che é riuscito a capire indirettamente che… - MaryAlyce13 : RT @millenoveotto2: Ho ricevuto tutti regali bellissimi, non posso proprio lamentarmi. #domaniRiciclo -

Ultime Notizie dalla rete : Tutti regali Idee regalo originali di Natale per fare contenti davvero tutti Grazia Tutti i regali di Natale ricevuti dai concorrenti del GF VIP 5: tra pacchetti e bigliettini strappalacrime

Ecco la lista di tutti i regali che i concorrenti del Grande Fratello VIP 5 hanno ricevuto a Natale da parte dei loro cari ...

Canone Rai 2021: il regalo di Natale è stata l’esenzione per questi utenti

L’esenzione da pagamento del canone Rai è un miraggio per molti di noi, una conclusione a cui tutti vorremmo poter giungere, ma che purtroppo resterà lontanissima per tanto tempo ancora. Sono ...

Ecco la lista di tutti i regali che i concorrenti del Grande Fratello VIP 5 hanno ricevuto a Natale da parte dei loro cari ...L’esenzione da pagamento del canone Rai è un miraggio per molti di noi, una conclusione a cui tutti vorremmo poter giungere, ma che purtroppo resterà lontanissima per tanto tempo ancora. Sono ...