Quali sono i segni zodiacali più avari con i regali? (Di sabato 26 dicembre 2020) Natale è quasi arrivato e finalmente è arrivato il momento di scambiarsi i regali. Questo avvenimento è desiderato da tante persone ed è un momento molto importante, che incorona la magia delle feste. Tuttavia alcune persone sembrano non sbilanciarsi molto, quando si tratta di fare regali e si rivelano piuttosto avari nella scelta dei doni da offrire ad amici e parenti. Secondo gli astrologi, questa tendenza al risparmio, è tipica di 3 segni dello zodiaco. Non importa di chi sia il regalo, questi segni saranno sempre molto parsimoniosi e si limiteranno a donare qualcosa di davvero poco costoso, anche a costo di fare una vera brutta figura. credit: pixabay/kaboompics 1. Scorpione Coloro che sono nati sotto l'influenza dello Scorpione seguono uno stile di vita davvero attento, quando si ...

