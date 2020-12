Poggi: “Milan, sei primo non a caso. Leao può diventare un campione” (Di sabato 26 dicembre 2020) ULTIME NOTIZIE Milan NEWS - Paolo Poggi, ex attaccante in Serie A ed oggi direttore sportivo del Venezia, ha parlato del Milan e di Rafael Leao Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di sabato 26 dicembre 2020) ULTIME NOTIZIENEWS - Paolo, ex attaccante in Serie A ed oggi direttore sportivo del Venezia, ha parlato dele di RafaelPianeta

PianetaMilan : .@paolopoggi71: '@acmilan, sei primo non a caso. @RafaeLeao7 può diventare un campione' - #ACMilan #Milan… - infoitsport : Poggi: 'Il Milan non è una sorpresa. E' da un anno che gioca così. Leao è un fenomeno' - MilanPress_it : Dopo aver perso il record del gol più veloce a causa sua, ecco le parole di @paolopoggi71 su Rafael Leao #ACMilan… - sportli26181512 : Poggi: 'Il Milan non è una sorpresa. E' da un anno che gioca così. Leao è un fenomeno': Intervenuto ai microfoni di… - infoitsport : Sassuolo-Milan 1-2, Poggi: “Leao, un gol di qualità” | Serie A News -