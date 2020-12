Pascucci: Per solidarietà Salvini restituisca i 49 milioni (Di domenica 27 dicembre 2020) – “Invece di farsi immortalare contro la volontà delle persone mentre regala un pacco alimentare il leader della Lega farebbe più bella figura a restituire subito agli italiani i 49 milioni di euro rubati dal suo partito”. Così in una nota Alessio Pascucci, coordinatore nazionale di Italia in Comune. “Salvini non si vergogna di farsi selfie e strumentalizzare i bisogni delle persone. Questo gli italiani lo stanno capendo ma bisogna spingere affinché la cultura del fare prevalga sul populismo becero che sta approfittando del covid e della crisi per soffiare sul vento della rabbia e della frustrazione”, conclude Pascucci. Lo comunica in una nota Alessio Pascucci, coordinatore di Italia in Comune. Leggi su romadailynews (Di domenica 27 dicembre 2020) – “Invece di farsi immortalare contro la volontà delle persone mentre regala un pacco alimentare il leader della Lega farebbe più bella figura a restituire subito agli italiani i 49di euro rubati dal suo partito”. Così in una nota Alessio, coordinatore nazionale di Italia in Comune. “non si vergogna di farsi selfie e strumentalizzare i bisogni delle persone. Questo gli italiani lo stanno capendo ma bisogna spingere affinché la cultura del fare prevalga sul populismo becero che sta approfittando del covid e della crisi per soffiare sul vento della rabbia e della frustrazione”, conclude. Lo comunica in una nota Alessio, coordinatore di Italia in Comune.

79_pascucci : @CristinaDAvena @Rai1Official @paolobelliswing @zecchinodoro @Raiofficialnews @RaiUno Finalmente sono riuscita a ve… - Carole71024753 : RT @TgrRaiFVG: Niente pranzo di #Natale alla stazione Marittima quest'anno per la Comunità di Sant'Egidio di Trieste. L'iniziativa di solid… - usarausanu : Niente pranzo di #Natale alla stazione Marittima quest'anno per la Comunità di Sant'Egidio di Trieste. L'iniziativa… - TgrRaiFVG : Niente pranzo di #Natale alla stazione Marittima quest'anno per la Comunità di Sant'Egidio di Trieste. L'iniziativa… - MutiCarla : RT @vidacilio1: Un buongiorno a tutti, da dentro un Natale in ricarica profonda, che in riscossa ci riporterá alla luce. E per l'occasione… -

Ultime Notizie dalla rete : Pascucci Per Pascucci: Per solidarietà Salvini restituisca i 49 milioni RomaDailyNews Cerveteri, gli orari delle messe di Natale nelle chiese della città

Il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci, ha pubblicato su Facebook, gli orari delle messe natalizie delle tre principali parrocchie nel Comune. Ha anche ricordato che per le messe in presenza sarà in ...

Rudolph “Rudy” DiNinni fu un autorevole deputato della Pennsylvania

e da Assuntina Pagano (trentacinquenne nata a Palmoli – figlia di Angelo Antonio e Filomena Pascucci). I suoi genitori, subito dopo il matrimonio, partirono per l’America. Sbarcarono ad “Ellis Island” ...

Il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci, ha pubblicato su Facebook, gli orari delle messe natalizie delle tre principali parrocchie nel Comune. Ha anche ricordato che per le messe in presenza sarà in ...e da Assuntina Pagano (trentacinquenne nata a Palmoli – figlia di Angelo Antonio e Filomena Pascucci). I suoi genitori, subito dopo il matrimonio, partirono per l’America. Sbarcarono ad “Ellis Island” ...