Lazio | lady Inzaghi | “Simone vuole restare alla Lazio”

(Di sabato 26 dicembre 2020) Lasembrerebbero più vicini al rinnovo. Il contratto del tecnico scadrà a giugno 2021, ma i social regalano indizi confortanti per quando riguarda il futuro del tecnico a Roma. Sua moglie, Gaia Lucariello, ha infatti risposto alle domande dei suoi follower su Instagram e tra queste non potevano mancare quelli dei tifosi della. Lo scmabio di battute con un fan fa ben sperare i tifosi biancocelesti: “A prescindere da ciò che potrà essere,sogna di starea vita?”. Nessuna esitazione: “Certo!”. SportFace.

La Lazio e Inzaghi sembrerebbero più vicini al rinnovo. Il contratto del tecnico scadrà a giugno 2021, ma i social regalano indizi confortanti per quando riguarda il futuro del tecnico a Roma. Sua ...Sono ore molto particolari in casa Lazio, dove si riflette su quanto fatto finora in stagione e si pensa ai movimenti da fare sul mercato, specialmente in uscita. Tra le voci che circolano con più ...