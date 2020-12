Il pre – partita di Lecce – Vicenza (Di sabato 26 dicembre 2020) Lecce – Vicenza è una delle partite della quindicesima giornata del campionato di Serie B. La gara si disputerà domani domenica 27 dicembre allo stadio Via del Mare e sarà visibile sui canali DAZN a partire dalle 15.00. Entrambe le squadre puntano alla vittoria per cercare di guadagnare punti utili alla propria classifica. Gli allenatori nel pre – partita hanno espresso il proprio parere in merito all’imminente gara. Il pre – partita, Lanna: “La squadra? Sta bene” Mister Corini verrà sostituito ancora una volta dal suo secondo Salvatore Lanna. Il vice allenatore ha in merito alla partita contro il Vicenza, ha dichiarato: “L’umore del gruppo non è dei migliori perché, logicamente, si viene da due sconfitte. La squadra ha però subito svoltato pagina, forte della prestazione messa ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 26 dicembre 2020)è una delle partite della quindicesima giornata del campionato di Serie B. La gara si disputerà domani domenica 27 dicembre allo stadio Via del Mare e sarà visibile sui canali DAZN a partire dalle 15.00. Entrambe le squadre puntano alla vittoria per cercare di guadagnare punti utili alla propria classifica. Gli allenatori nel pre –hanno espresso il proprio parere in merito all’imminente gara. Il pre –, Lanna: “La squadra? Sta bene” Mister Corini verrà sostituito ancora una volta dal suo secondo Salvatore Lanna. Il vice allenatore ha in merito allacontro il, ha dichiarato: “L’umore del gruppo non è dei migliori perché, logicamente, si viene da due sconfitte. La squadra ha però subito svoltato pagina, forte della prestazione messa ...

Cosenza - Pisa, le dichiarazioni pre-partita di Occhiuzzi

Il pre – partita di Lecce – Vicenza

Entrambe le squadre puntano alla vittoria per cercare di guadagnare punti utili alla propria classifica. Gli allenatori nel pre – partita hanno espresso il proprio parere in merito all’imminente gara.

