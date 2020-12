F1, Charles Leclerc: “Da piccolo non potevo vedere Max Verstappen. Soffro quando dicono che sono arrogante” (Di sabato 26 dicembre 2020) Charles Leclerc e Max Verstappen sono indicati come i due piloti di punta per il presente e per l’imminente futuro della F1. sono due talenti naturali che sperano di interrompere il dominio di Lewis Hamilton e della Mercedes. I due coetanei si conoscono fin da piccoli e si sono scontrati a ripetizione fin dai tempi dei kart, approcciando l’universo dell’automobilismo in maniera differenti. Il monegasco è attualmente la prima guida di una Ferrari in grandissima crisi, l’olandese è l’alfiere di punta di una Red Bull comunque in buona forma anche se inferiore alle Freccie d’Argento. La rivalità tra i due 23enni è stata sempre estremamente molto feroce, i duelli in pista nelle ultime due stagioni sono stati pungenti e non sono mancati gli incidenti tra i ... Leggi su oasport (Di sabato 26 dicembre 2020)e Maxindicati come i due piloti di punta per il presente e per l’imminente futuro della F1.due talenti naturali che sperano di interrompere il dominio di Lewis Hamilton e della Mercedes. I due coetanei si conoscono fin da piccoli e siscontrati a ripetizione fin dai tempi dei kart, approcciando l’universo dell’automobilismo in maniera differenti. Il monegasco è attualmente la prima guida di una Ferrari in grandissima crisi, l’olandese è l’alfiere di punta di una Red Bull comunque in buona forma anche se inferiore alle Freccie d’Argento. La rivalità tra i due 23enni è stata sempre estremamente molto feroce, i duelli in pista nelle ultime due stagionistati pungenti e nonmancati gli incidenti tra i ...

