Covid in Campania, oggi solo 539 positivi e otto morti ma cresce ancora la curva dei contagi (Di sabato 26 dicembre 2020) Cala ancora la curva dei contagi da Coronavirus in Campania: oggi il virus fa registrare 539 positivi su 6.448 tamponi effettuati, 470 in meno di ieri ma con 9.905 tamponi in... Leggi su ilmattino (Di sabato 26 dicembre 2020) Calaladeida Coronavirus inil virus fa registrare 539su 6.448 tamponi effettuati, 470 in meno di ieri ma con 9.905 tamponi in...

repubblica : Covid Campania, sei passeggeri arrivati dal Regno Unito positivi alla variante inglese - fanpage : ULTIM'ORA - Sei casi di ‘variante inglese’ Covid-19 in Campania. - AlessLongo : Attivo da qualche ora il call center immuni per i positivi al covid 800 91 24 91 Farà quello che i sanitari non vo… - Adnkronos : Covid Campania, 539 casi e 8 morti: il bollettino - iltirreno : Dal Veneto alla Campania, individuati nuovi casi di persone contagiate dalla variante inglese -