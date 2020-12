Junior Bake Off 25 dicembre 2020: vince Anna (gallery e streaming) (Di venerdì 25 dicembre 2020) La terza puntata di Junior Bake Off Italia 2020 di stasera, 25 dicembre, la finale, ha visto la vittoria di Anna. In questa edizione, durata solamente 3 puntate con 8 aspiranti mini-pasticceri in gara senza eliminazioni, il vincitore è stato deciso attraverso dei punti accumulati nelle varie serate. A giudicare è stata la collaudata coppia di giudici formata da Ernst Knam e Damiano Carrara, guidati quest’anno dalla coppia (lavorativa e di vita) Flavio Montrucchio e Alessia Mancini. Ospite speciale della terza puntata, l’amata Clelia D’Onofrio. Per la prima prova, quella creativa, gli aspiranti pasticceri hanno ricevuto un ingrediente a sorpresa e hanno dovuto preparare un dolce che avesse la forma del loro regalo dei sogni e che contenesse, ovviamente, l’ingrediente a sorpresa. Alcuni ingredienti erano ... Leggi su ascoltitv (Di venerdì 25 dicembre 2020) La terza puntata diOff Italiadi stasera, 25, la finale, ha visto la vittoria di. In questa edizione, durata solamente 3 puntate con 8 aspiranti mini-pasticceri in gara senza eliminazioni, il vincitore è stato deciso attraverso dei punti accumulati nelle varie serate. A giudicare è stata la collaudata coppia di giudici formata da Ernst Knam e Damiano Carrara, guidati quest’anno dalla coppia (lavorativa e di vita) Flavio Montrucchio e Alessia Mancini. Ospite speciale della terza puntata, l’amata Clelia D’Onofrio. Per la prima prova, quella creativa, gli aspiranti pasticceri hanno ricevuto un ingrediente a sorpresa e hanno dovuto preparare un dolce che avesse la forma del loro regalo dei sogni e che contenesse, ovviamente, l’ingrediente a sorpresa. Alcuni ingredienti erano ...

