Il Natale in picchetto dei lavoratori della Voss | ' ' Può succedere a chiunque' '

Ultime Notizie dalla rete : Natale picchetto

IL GIORNO

Osnago (Lecco), 25 dicembre 2020 – Natale al picchetto fuori dalla fabbrica invece che a casa in famiglia. I 70 lavoratori della Voss di Osnago invece che con mogli, mariti, figli, genitori hanno tras ...Tanta vicinanza ai lavoratori in presidio permanente davanti ai cancelli della torneria di via Stoppani Oggi è convocato il tavolo provinciale mentre il 29 si terrà l’audizione in Regione per scongiur ...