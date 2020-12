Bosch e NASA insieme per progettare i nuovi mini robot lunari

Leggi su tuttotek

(Di venerdì 25 dicembre 2020), Astic, WiBotic e l’Università di Washingtonper lo sviluppo della ricarica di prossimità ultrarapida per applicazioni spaziali Anche sulla Luna, ihanno bisogno di energia. Normalmente l’energia è fornita dai pannelli solari di bordo, ma ipiù piccoli o quelli che lavorano durante la notte lunare necessitano di una fonte di alimentazione complementare. Questo sarà reso possibile grazie alla combinazione di due tecnologie emergenti: la ricarica wireless e la navigazione autonoma intelligente. Piccolisaranno equipaggiati e istruiti per navigare in condizioni difficili e imprevedibili per raggiungere una docking station wireless in un ambiente sprovvisto di GPS. La nuova tecnologia messa in campo per l’esplorazione spaziale La ...