A Ercolano è scoppiata una maxi-rissa per un'auto in doppia fila. Nel giorno di Natale (Di venerdì 25 dicembre 2020) AGI - Un'auto parcheggiata in doppia fila. Sarebbe questo il motivo della lite scoppiata ieri sera a Ercolano (Napoli) nella quale si sono affrontati due gruppi di ragazzi che si sono colpiti a calci e pugni, lanciando e usando anche bottiglie di vetro. In un video girato da un residente e finito sui social si nota la violenza con la quale i gruppi si picchiano. A quanto si apprende, la rissa sarebbe tra ragazzi Ercolano e ragazzi di Portici, comune confinante. "Quattro idioti hanno rovinato la magia del Natale. Noi acquisiremo le immagini, li rintracceremo e li puniremo. Quello che è accaduto non può rimanere senza colpevoli. I protagonisti di quelle scene di inaudita brutalità e violenza non sono bravi ragazzi, ma criminali che non possono farla ... Leggi su agi (Di venerdì 25 dicembre 2020) AGI - Un'parcheggiata in. Sarebbe questo il motivo della liteieri sera a(Napoli) nella quale si sono affrontati due gruppi di ragazzi che si sono colpiti a calci e pugni, lanciando e usando anche bottiglie di vetro. In un video girato da un residente e finito sui social si nota la violenza con la quale i gruppi si picchiano. A quanto si apprende, lasarebbe tra ragazzie ragazzi di Portici, comune confinante. "Quattro idioti hanno rovinato la magia del. Noi acquisiremo le immagini, li rintracceremo e li puniremo. Quello che è accaduto non può rimanere senza colpevoli. I protagonisti di quelle scene di inaudita brutalità e violenza non sono bravi ragazzi, ma criminali che non possono farla ...

lordtobias : RT @Open_gol: In pieno lockdown natalizio è scoppiata una mega-rissa a Ercolano, dove già erano per strada decine di persone - Sport_Fair : #Ercolano, il VIDEO della vergognosa rissa scoppiata nella notte di #Natale - vaniacavi : RT @Open_gol: In pieno lockdown natalizio è scoppiata una mega-rissa a Ercolano, dove già erano per strada decine di persone - Open_gol : In pieno lockdown natalizio è scoppiata una mega-rissa a Ercolano, dove già erano per strada decine di persone -