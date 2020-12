Samantha De Grenet litiga con Stefania: “Psicopatica. Ti è caduta la corona”, poi invita gli autori a cacciarla (VIDEO) (Di giovedì 24 dicembre 2020) Nuova lite al GF Vip 5 Chi segue il Grande Fratello Vip sin da prima edizione su ricorda bene che Elenoire Casalegno è Valeria Marini hanno avuto una forte discussione per via di uno scolapasta. A distanza di qualche anno a provocare una nuova lite nella casa più spiata d’Italia è stata la una teglia. A provocare la diatriba ci hanno pensato Stefania Orlando e Samantha De Grenet. L’ex conduttrice Rai si è lamentata di come la new entry ha cercato di asciugare i bicchieri. “Samantha questa cosa delle teglia la possiamo cambiare? Sennò si riempiono d’acqua e poi se servono le teglie per il forno ed è un casino. Ci mettiamo degli stracci che poi laviamo. Perché si riempiono di acqua e non si asciugano i bicchieri”, ha detto la professionista bionda. La rabbia della De Grenet La presa di posizione di ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 24 dicembre 2020) Nuova lite al GF Vip 5 Chi segue il Grande Fratello Vip sin da prima edizione su ricorda bene che Elenoire Casalegno è Valeria Marini hanno avuto una forte discussione per via di uno scolapasta. A distanza di qualche anno a provocare una nuova lite nella casa più spiata d’Italia è stata la una teglia. A provocare la diatriba ci hanno pensatoOrlando eDe. L’ex conduttrice Rai si è lamentata di come la new entry ha cercato di asciugare i bicchieri. “questa cosa delle teglia la possiamo cambiare? Sennò si riempiono d’acqua e poi se servono le teglie per il forno ed è un casino. Ci mettiamo degli stracci che poi laviamo. Perché si riempiono di acqua e non si asciugano i bicchieri”, ha detto la professionista bionda. La rabbia della DeLa presa di posizione di ...

Dopo una lunga serie di aggressioni verbali e cospirazioni che le hanno rese protagoniste, Samantha De Grenet e Stefania Orlando seppelliscono l’ascia di guerra.

