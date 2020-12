Regalo speciale per Stefania Orlando: gli auguri di Simone e una canzone (Di giovedì 24 dicembre 2020) Il Grande Fratello Vip 5 continua ad emozionare i tanti affezionati telespettatori ma soprattutto i concorrenti del reality show. Ieri, 23 dicembre, è stato il compleanno di Stefania Orlando. Gli inquilini della casa hanno preparato una super festa per la vippona tra aperitivi, aereo, palloncini e tanta musica. Ovviamente non è mancata nemmeno la torta a cui si sono dedicati soprattutto Rosalinda, Carlotta e Tommaso. Durante la serata karaoke, la musica si è interrotta improvvisamente e sul led è comparso il marito di Stefania, Simone. Il musicista, che la segue moltissimo sui social, ha fatto una ultima sorpresa alla donna per questo giorno così speciale. E ovviamente in casa non potevano mancare le emozioni. Un dono così speciale lascia il segno. GF Vip 5, il ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 24 dicembre 2020) Il Grande Fratello Vip 5 continua ad emozionare i tanti affezionati telespettatori ma soprattutto i concorrenti del reality show. Ieri, 23 dicembre, è stato il compleanno di. Gli inquilini della casa hanno preparato una super festa per la vippona tra aperitivi, aereo, palloncini e tanta musica. Ovviamente non è mancata nemmeno la torta a cui si sono dedicati soprattutto Rosalinda, Carlotta e Tommaso. Durante la serata karaoke, la musica si è interrotta improvvisamente e sul led è comparso il marito di. Il musicista, che la segue moltissimo sui social, ha fatto una ultima sorpresa alla donna per questo giorno così. E ovviamente in casa non potevano mancare le emozioni. Un dono cosìlascia il segno. GF Vip 5, il ...

Unf_Tweet : - CatanzaroCity : Fatti un regalo speciale per Natale: il collegamento permanente al Master in Europrogettazione on line per lavorare… - StefanoFeltri : A Natale il regalo te lo facciamo noi: per una settimana potrai leggere gratis @domanigiornale tutti i nostri arti… - crys_e_cri : Scegli qualcosa di speciale nel mio negozio Etsy e dopo l'acquisto riceverai da me un buono regalo. È il mio modo p… - MassimoCarlotto : RT @valentina_mulas: Ho tanti quadretti di foto nella mia cameretta da adolescente, tra cui questo. Un regalo di un amico speciale che mi h… -

Ultime Notizie dalla rete : Regalo speciale IL NATALE DELLA INEOS GRENADIERS. UN REGALO SPECIALE AI TIFOSI TUTTOBICIWEB.it Regalo speciale per Stefania Orlando: gli auguri di Simone e una canzone

Il regalo di Simone per la moglie di Stefania Orlando è romanticissimo: le ha composto una canzone tutta per lei ...

La Cineteca di Bologna celebra i 125 anni del cinema con i Fratelli Lumière

Oggi, in un 2020 con teatri e sale cinematografiche chiuse per l’emergenza sanitaria, la Cineteca di Bologna decide di festeggiare online i 125 anni dalla nascita del cinema con ...

Il regalo di Simone per la moglie di Stefania Orlando è romanticissimo: le ha composto una canzone tutta per lei ...Oggi, in un 2020 con teatri e sale cinematografiche chiuse per l’emergenza sanitaria, la Cineteca di Bologna decide di festeggiare online i 125 anni dalla nascita del cinema con ...