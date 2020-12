Pfizer è in arrivo! Tir dell’azienda diretti verso territorio italiano (Di giovedì 24 dicembre 2020) Il vaccino arriverà in italia entro il “V-Day” previsto dall’Unione Europea per la distribuzione delle prime dosi. Partiti dal Belgio i tir con le 9.750 del vaccino Pfizer-Biontech, pronte ad arrivare in Italia in attesa del “V-Day” europeo del 27 dicembre. All’arrivo delle dosi in Italia inizierà la distribuzione ufficiale, con anche l’aiuto dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica. Delle dosi di vaccino stanziate inizialmente, una parte verrà portata all’hub dello Spallanzani, una seconda parte a Pratica di Mare, cosi da essere poi distribuite (due C27J dell’Aeronautica, due Dornier Do. 228 dell’Esercito e un P-180 della Marina) con l’obiettivo di raggiungere le mete più lontane, secondo il piano del ministero della Difesa sulla base di quanto predisposto dal commissario Domenico Arcuri. I restanti vaccini raggiungeranno le destinazioni via ... Leggi su chenews (Di giovedì 24 dicembre 2020) Il vaccino arriverà in italia entro il “V-Day” previsto dall’Unione Europea per la distribuzione delle prime dosi. Partiti dal Belgio i tir con le 9.750 del vaccino-Biontech, pronte ad arrivare in Italia in attesa del “V-Day” europeo del 27 dicembre. All’arrivo delle dosi in Italia inizierà la distribuzione ufficiale, con anche l’aiuto dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica. Delle dosi di vaccino stanziate inizialmente, una parte verrà portata all’hub dello Spallanzani, una seconda parte a Pratica di Mare, cosi da essere poi distribuite (due C27J dell’Aeronautica, due Dornier Do. 228 dell’Esercito e un P-180 della Marina) con l’obiettivo di raggiungere le mete più lontane, secondo il piano del ministero della Difesa sulla base di quanto predisposto dal commissario Domenico Arcuri. I restanti vaccini raggiungeranno le destinazioni via ...

