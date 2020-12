“Non si esclude tutta Italia zona rossa”. Conte avverte: quando e perché le restrizioni possono aumentare (Di giovedì 24 dicembre 2020) Gli Italiani sono alle prese con le prime vacanze natalizie della storia condizionate dal Covid e dalle disposizioni anti-contagio. In questi giorni c’è chi polemizza con le decisioni del governo e chi si adegua, pur nelle difficoltà. Le numerose restrizioni sono la risposta al rischio concreto che le giornate di festa si trasformino in un moltiplicatore dei positivi. La seconda ondata è arrivata e si sta facendo sentire, con l’indice RT che scende anche se non troppo e il numero di morti che continua ad essere alto, ieri 553. Ma se passare il Natale da soli o quasi, con soltanto due invitati per casa e spostamenti consentiti solo all’interno della stessa regione e comunque con destinazione sempre una residenza o abitazione, sembra duro la situazione potrebbe anche peggiorare. Lo stesso premier Giuseppe Conte lo ha spiegato a chiare ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 24 dicembre 2020) Glini sono alle prese con le prime vacanze natalizie della storia condizionate dal Covid e dalle disposizioni anti-contagio. In questi giorni c’è chi polemizza con le decisioni del governo e chi si adegua, pur nelle difficoltà. Le numerosesono la risposta al rischio concreto che le giornate di festa si trasformino in un moltiplicatore dei positivi. La seconda ondata è arrivata e si sta facendo sentire, con l’indice RT che scende anche se non troppo e il numero di morti che continua ad essere alto, ieri 553. Ma se passare il Natale da soli o quasi, con soltanto due invitati per casa e spostamenti consentiti solo all’interno della stessa regione e comunque con destinazione sempre una residenza o abitazione, sembra duro la situazione potrebbe anche peggiorare. Lo stesso premier Giuseppelo ha spiegato a chiare ...

Ultime Notizie dalla rete : Non esclude Skytram, per pagarlo il Comune punta ai bandi Mit (e non esclude l’estensione alla Foce) Genova24.it Milano, il ginecologo Ansaldi si è suicidato fingendo l’omicidio: arma senza impronte e orari non coincidono con ipotesi aggressione

Il ginecologo Stefano Ansaldi non è stato ucciso, ma si è suicidato fingendo un omicidio. È questa la conclusione a cui sono arrivati gli i Carabinieri del Nucleo investigativo di via Moscova: non c’è ...

Williams: il team inglese vuole restare indipendente

ma non si esclude in futuro di stringere rapporti di collaborazione per continuare a crescere. Con la Formula 1 che sta entrando in una nuova era di risorse limitate grazie all’introduzione del ...

