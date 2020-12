NBA a Natale e Santo Stefano: orari e programma partite, tv, streaming, chi gioca (Di giovedì 24 dicembre 2020) Le tradizioni a Natale si rispettano quasi sempre e tra queste c’è ovviamente la NBA. La lega più importante al mondo ha da poco riaperto i battenti per la stagione 2020-2021 e come di consueto avrà un ricco programma per le feste. Cinque partite a Natale e moltissime altre anche a Santo Stefano. L’NBA Christmas Day comincia con Miami contro New Orleans e dunque con la possibilità di vedere Niccolò Melli. Poi si passa al duello tra Giannis Antetokounmpo e Steph Curry, proseguendo per lo scontro tra Boston e la Brooklyn dell’ex Irving. In nottata poi LeBron James contro Luka Doncic basta per restare svegli e poi gli appassionati potranno anche gustarsi la rivincita dei playoff tra Denver e Los Angeles Clippers. programmaZIONE NBA Natale E ... Leggi su oasport (Di giovedì 24 dicembre 2020) Le tradizioni asi rispettano quasi sempre e tra queste c’è ovviamente la NBA. La lega più importante al mondo ha da poco riaperto i battenti per la stagione 2020-2021 e come di consueto avrà un riccoper le feste. Cinquee moltissime altre anche a. L’NBA Christmas Day comincia con Miami contro New Orleans e dunque con la possibilità di vedere Niccolò Melli. Poi si passa al duello tra Giannis Antetokounmpo e Steph Curry, proseguendo per lo scontro tra Boston e la Brooklyn dell’ex Irving. In nottata poi LeBron James contro Luka Doncic basta per restare svegli e poi gli appassionati potranno anche gustarsi la rivincita dei playoff tra Denver e Los Angeles Clippers.ZIONE NBAE ...

