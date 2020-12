Marco Bacini | compagno Federica Panicucci Ecco perché non ci siamo sposati

(Di giovedì 24 dicembre 2020)di: il manager non perde occasione per ricordare ai tanti spasimanti della donna che nel suo cuore c'è solo lui...

nonsonoariete : @jupitersovl andiamo a vivere in america perché da figo ovviamente in quelle ville con la piscina fuori, poi viviam… -

Ultime Notizie dalla rete : Marco Bacini

Il Sussidiario.net

Marco Bacini, compagno di Federica Panicucci: il manager non perde occasione per ricordare ai tanti spasimanti della donna che nel suo cuore c'è solo ...Sempre al suo fianco, l’inseparabile compagno Marco Bacini. La conduttrice è stata scelta anche questo anno per presentare il concerto di Natale in Vaticano, che andrà in onda durante la sera della ...