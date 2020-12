Le Iene non va in onda: perché, il motivo (Di giovedì 24 dicembre 2020) perché stasera, 24 dicembre 2020, su Italia 1 non va in onda Le Iene? Ve lo diciamo subito: nessun problema, il programma cult di Italia 1, in onda tutti i martedì e giovedì, si è semplicemente fermato per la pausa invernale e tornerà in onda dopo le feste. Quella di martedì scorso, 22 dicembre, è stata infatti l’ultima puntata della prima parte di stagione de Le Iene. Questa sera, 24 dicembre 2020, su Italia 1 andrà quindi in onda il film Una poltrona per due, un appuntamento fisso per la rete giovane di Mediaset, in onda immancabilmente ogni anno la sera della vigilia di Natale. Quando torna Ma quando torna Le Iene? Le puntate torneranno in onda dopo le feste di Natale. A che ora? Sempre alle 21,20. Intanto già ... Leggi su tpi (Di giovedì 24 dicembre 2020)stasera, 24 dicembre 2020, su Italia 1 non va inLe? Ve lo diciamo subito: nessun problema, il programma cult di Italia 1, intutti i martedì e giovedì, si è semplicemente fermato per la pausa invernale e tornerà indopo le feste. Quella di martedì scorso, 22 dicembre, è stata infatti l’ultima puntata della prima parte di stagione de Le. Questa sera, 24 dicembre 2020, su Italia 1 andrà quindi inil film Una poltrona per due, un appuntamento fisso per la rete giovane di Mediaset, inimmancabilmente ogni anno la sera della vigilia di Natale. Quando torna Ma quando torna Le? Le puntate torneranno indopo le feste di Natale. A che ora? Sempre alle 21,20. Intanto già ...

