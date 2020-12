Larry | il gatto di Downing Street | attacca un piccione davanti alla stampa che aspetta Johnson E diventa una notizia – Il video

Leggi su open.online

(Di giovedì 24 dicembre 2020)the Cat, ildi, era già una star del web, i cui utenti sembrano nutrire per i felini una passione senza limiti. Ha 13 anni, centinaia di migliaia di follower e abita nella residenza dei primi ministri britannici dal 2011, indifferente al succedersi dei capi di governo di Sua Maestà: da David Cameron a Theresa May, fino a Boris. Ma il 24 dicembreha decisamente occupato il centro della scena, tendendo un agguato a un malcapitatoproprioai giornalisti cheno da ore la conferenzain cuiannuncerà le ultime novità sulla Brexit. L’episodio ha fatto, in attesa di sapere se l’uscita del Regno Unito ...