Ilaria Cucchi: "Salvini mi ha querelata"/ Definì il leader della Lega "sciacallo" (Di giovedì 24 dicembre 2020) Ilaria Cucchi querelata da Matteo Salvini, l'annuncio della donna: chiesta archiviazione, ma il leader della Lega si oppone Leggi su ilsussidiario (Di giovedì 24 dicembre 2020)da Matteo, l'annunciodonna: chiesta archiviazione, ma ilsi oppone

fanpage : Chiesta l'archiviazione per Ilaria #Cucchi. Aveva dato dello sciacallo a #Salvini - HuffPostItalia : Ilaria Cucchi: 'Salvini mi ha querelata' - Open_gol : La procura di Milano aveva chiesto l’archiviazione. Ora la sorella del geometra romano ha ricevuto la citazione in… - MariMario1 : RT @Gabbiacane: Divertente questo paese. Dapprima Ilaria Cucchi querela Salvini per aver detto che la droga fa male - che il fratello fosse… - anpa100 : RT @elenacapodacqua: Non c'è limite alla protervia di quell’uomo. A testa alta Ilaria #cucchi , vincerai anche questa. Che lo sciacallo… -