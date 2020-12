“Il dolore ci sta soffocando”. Valerio Scanu rompe il silenzio dopo il grave lutto: il messaggio di addio è da brividi (Di giovedì 24 dicembre 2020) Valerio Scanu sta attraversando uno dei momenti più dolorosi della sia vita, non c’è dubbio alcuno. Il suo papà, Tonino Scanu, è morto di Covid-19 a 64 anni: era stato trovato positivo al virus ricoverato immediatamente in ospedale, dove ha trascorso un mese e mezzo. Scanu ha reso nota la notizia della scomparsa del padre con un post Instagram. Un messaggio straziante sulla pesantissima perdita che lui e la sua famiglia stanno vivendo a ridosso del Natale. Le parole di Valerio Scanu: “Quando tutto è iniziato il mio più grande terrore era proprio che si arrivasse a questo punto. Ho sempre visto mio Babbo come Highlander, la persona più buona ma anche più forte del mondo. L’uomo che in ogni situazione sapeva prendere le redini e gestirla al meglio, anche le più ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 24 dicembre 2020)sta attraversando uno dei momenti più dolorosi della sia vita, non c’è dubbio alcuno. Il suo papà, Tonino, è morto di Covid-19 a 64 anni: era stato trovato positivo al virus ricoverato immediatamente in ospedale, dove ha trascorso un mese e mezzo.ha reso nota la notizia della scomparsa del padre con un post Instagram. Unstraziante sulla pesantissima perdita che lui e la sua famiglia stanno vivendo a ridosso del Natale. Le parole di: “Quando tutto è iniziato il mio più grande terrore era proprio che si arrivasse a questo punto. Ho sempre visto mio Babbo come Highlander, la persona più buona ma anche più forte del mondo. L’uomo che in ogni situazione sapeva prendere le redini e gestirla al meglio, anche le più ...

