Francesco Boccia (Pd): "Non faremo mai governi con la destra" (Di giovedì 24 dicembre 2020) Il ministro degli Affari regionali Francesco Boccia (Pd) in un'intervista a La Stampa a proposito della crisi di governo afferma: "Non faremo mai un governo con la destra". Se andando al voto dovesse vincere la destra, molto semplicemente "governerebbe la destra, portandoci fuori dall'Europa".

