Eliana Michelazzo e il Prati-gate, ora è candidata con Vittorio Sgarbi per guidare Roma (Di giovedì 24 dicembre 2020) Dal finto matrimonio alla vera candidatura. Eliana Michelazzo, ex manager Pamela Prati, coinvolta nella intricata vicenda delle false nozze tra la ex soubrette e il fantomatico imprenditore Mark Caltagiore, compie un giro di bussola su se stessa e annuncia la sua candidatura alla presidenza del XV Municipio di Roma (Laurentino 38, una delle periferie più in difficoltà) nella Lista “Rinascimento” di Vittorio Sgarbi, ia sua volta primo candidato sindaco per la Capitale dell’area di centrodestra. «La politica mi ha sempre appassionato – ha dichiarato ad Adn Kronos – sono stata parecchie volte alle manifestazioni di Giorgia Meloni, che stimo molto, e amo chi propone idee nuove per cui appena ho sentito che Sgarbi fondava un nuovo partito ho voluto propormi e lui mi ha ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 24 dicembre 2020) Dal finto matrimonio alla vera candidatura., ex manager Pamela, coinvolta nella intricata vicenda delle false nozze tra la ex soubrette e il fantomatico imprenditore Mark Caltagiore, compie un giro di bussola su se stessa e annuncia la sua candidatura alla presidenza del XV Municipio di(Laurentino 38, una delle periferie più in difficoltà) nella Lista “Rinascimento” di, ia sua volta primo candidato sindaco per la Capitale dell’area di centrodestra. «La politica mi ha sempre appassionato – ha dichiarato ad Adn Kronos – sono stata parecchie volte alle manifestazioni di Giorgia Meloni, che stimo molto, e amo chi propone idee nuove per cui appena ho sentito chefondava un nuovo partito ho voluto propormi e lui mi ha ...

zazoomblog : Eliana Michelazzo e il Prati-gate ora è candidata con Vittorio Sgarbi per guidare Roma - #Eliana #Michelazzo… - MondoTV241 : #ElianaMichelazzo scende in politica al fianco di #VittorioSgarbi - zazoomblog : Elezioni Roma: Eliana Michelazzo scende in politica al fianco di Sgarbi - #Elezioni #Roma: #Eliana #Michelazzo - hmvlc : In che senso Eliana Michelazzo in politica con Sgarbi? -

Ultime Notizie dalla rete : Eliana Michelazzo Eliana Michelazzo: '''Prati Gate' ormai alle spalle, scendo in campo con Sgarbi'' Adnkronos Elezioni Roma: Eliana Michelazzo scende in politica al fianco di Sgarbi

Colpo di scena nella vita di Eliana Michelazzo. Dopo il debutto televisivo a Uomini e Donne, il lavoro come agente di molti influencer e lo scandalo Prati-Gate la 39enne ha deciso di dedicarsi alla po ...

Eliana Michelazzo: '''Prati Gate' ormai alle spalle, scendo in campo con Sgarbi''

E' quanto racconta l'ex manager di Pamela Prati Eliana Michelazzo al'Adnkronos. Dopo lo scandalo Mark Caltagirone l'influencer ha deciso di mettersi tutto alle spalle e di dedicarsi, come spiega lei ...

Colpo di scena nella vita di Eliana Michelazzo. Dopo il debutto televisivo a Uomini e Donne, il lavoro come agente di molti influencer e lo scandalo Prati-Gate la 39enne ha deciso di dedicarsi alla po ...E' quanto racconta l'ex manager di Pamela Prati Eliana Michelazzo al'Adnkronos. Dopo lo scandalo Mark Caltagirone l'influencer ha deciso di mettersi tutto alle spalle e di dedicarsi, come spiega lei ...