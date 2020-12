Conte su Eriksen: «Scelte condivise con la società» – VIDEO (Di giovedì 24 dicembre 2020) Antonio Conte ha parlato di Christian Eriksen al termine della partita contro il Verona Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa di Christian Eriksen al termine della partita vinta 2-1 in casa dell’Hellas Verona. «Abbiamo fatto e stiamo facendo delle valutazioni, ma senza scindere l’allenatore e il club. Ho visto che a volte vengo io in una posizione e il club in un’altra. Mi dispiace veramente tanto perché sembra che siamo due entità diverse e astratte, ma non è così». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 24 dicembre 2020) Antonioha parlato di Christianal termine della partita contro il Verona Antonio, allenatore dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa di Christianal termine della partita vinta 2-1 in casa dell’Hellas Verona. «Abbiamo fatto e stiamo facendo delle valutazioni, ma senza scindere l’allenatore e il club. Ho visto che a volte vengo io in una posizione e il club in un’altra. Mi dispiace veramente tanto perché sembra che siamo due entità diverse e astratte, ma non è così». Leggi su Calcionews24.com

