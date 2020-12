Babbo Natale è il più sottovalutato nei videogiochi (Di giovedì 24 dicembre 2020) Due squadroni della morte armati fino ai denti si affrontano in un campo di battaglia cittadino distrutto dalla guerra. C’è neve ovunque, luminarie, alberi di Natale e altri addobbi sono rovinati e sparsi su tutta la mappa. Un comandante chiede l’intervento dell’attacco aereo: un attimo dopo una slitta volante trainata da renne magiche sorvola lo scenario e rilascia qualcosa che assomiglia ai classici doni natalizi, solo che producono gli effetti di un attacco missilistico in pieno centro. Babbo Natale riuscirebbe a farsi scritturare per una parte, seppur marginale, anche in un videogioco di guerra: nel caso specifico si tratta di una delle mappe multiplayer di Call of Duty: Modern Warfare Remastered. La trovata della Activision, la casa produttrice del titolo, sembra riuscita alla perfezione: in quello scenario un ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 24 dicembre 2020) Due squadroni della morte armati fino ai denti si affrontano in un campo di battaglia cittadino distrutto dalla guerra. C’è neve ovunque, luminarie, alberi die altri addobbi sono rovinati e sparsi su tutta la mappa. Un comandante chiede l’intervento dell’attacco aereo: un attimo dopo una slitta volante trainata da renne magiche sorvola lo scenario e rilascia qualcosa che assomiglia ai classici doni natalizi, solo che producono gli effetti di un attacco missilistico in pieno centro.riuscirebbe a farsi scritturare per una parte, seppur marginale, anche in un videogioco di guerra: nel caso specifico si tratta di una delle mappe multiplayer di Call of Duty: Modern Warfare Remastered. La trovata della Activision, la casa produttrice del titolo, sembra riuscita alla perfezione: in quello scenario un ...

