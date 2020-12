"Ansaldi sempre solo", pista suicidio (Di giovedì 24 dicembre 2020) Cristina Bassi È l'ipotesi investigativa su cui si sta lavorando: sul coltello non c'erano impronte Non ci sono impronte sull'arma del delitto. E non ci sono immagini delle telecamere di sorveglianza che mostrino un assassino in fuga. È su quello che non è stato trovato, non su ciò che è emerso, che si fonda la nuova (oltre che inaspettata) pista sul giallo del ginecologo sgozzato a Milano. pista che ormai sembra prevalere: Stefano Ansaldi si sarebbe suicidato. Si sarebbe cioè inferto da solo la coltellata profonda e precisa alla gola che l'ha portato alla morte per dissanguamento in pochi secondi. Le ipotesi formulate dagli inquirenti all'indomani del delitto sono state via via scartate. Prima la rapina finita male, visto che il Rolex della vittima è rimasto a terra, poi l'omicidio per questioni ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 24 dicembre 2020) Cristina Bassi È l'ipotesi investigativa su cui si sta lavorando: sul coltello non c'erano impronte Non ci sono impronte sull'arma del delitto. E non ci sono immagini delle telecamere di sorveglianza che mostrino un assassino in fuga. È su quello che non è stato trovato, non su ciò che è emerso, che si fonda la nuova (oltre che inaspettata)sul giallo del ginecologo sgozzato a Milano.che ormai sembra prevalere: Stefanosi sarebbe suicidato. Si sarebbe cioè inferto dala coltellata profonda e precisa alla gola che l'ha portato alla morte per dissanguamento in pochi secondi. Le ipotesi formulate dagli inquirenti all'indomani del delitto sono state via via scartate. Prima la rapina finita male, visto che il Rolex della vittima è rimasto a terra, poi l'omicidio per questioni ...

