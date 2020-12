USA, crolla la vendita di case nuove a novembre (Di mercoledì 23 dicembre 2020) (Teleborsa) – Scendono ancora le vendite di case nuove negli Stati Uniti. Il dato di novembre ha evidenziato un decremento dell’11% a 841 mila unità rispetto alle 945 mila unità di ottobre (dato rivisto da 999 mila). Lo ha comunicato il Census Bureau degli Stati Uniti. Il dato delude le attese degli analisti, che erano per un decremento più contenuto, ovvero dello 0,3% a 995 mila. Rispetto a novembre 2019 si registra un incremento del 20,9% a 696 mila unità. Leggi su quifinanza (Di mercoledì 23 dicembre 2020) (Teleborsa) – Scendono ancora le vendite dinegli Stati Uniti. Il dato diha evidenziato un decremento dell’11% a 841 mila unità rispetto alle 945 mila unità di ottobre (dato rivisto da 999 mila). Lo ha comunicato il Census Bureau degli Stati Uniti. Il dato delude le attese degli analisti, che erano per un decremento più contenuto, ovvero dello 0,3% a 995 mila. Rispetto a2019 si registra un incremento del 20,9% a 696 mila unità.

Ce lo insegna la storia: è avvenuto il medesimo fenomeno nel 2011, in seguito al crollo della Lehman Brothers ... che questo sia il periodo più adatto per vendere il proprio oro usato e ricavarne una ...

Scendono ancora le vendite di case nuove negli Stati Uniti. Il dato di novembre ha evidenziato un decremento dell'11% a 841 mila unità rispetto ...