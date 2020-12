Uomini e Donne non va in onda: perché, il motivo (Di mercoledì 23 dicembre 2020) 23 dicembre Oggi, mercoledì 23 dicembre 2020, non va in onda Uomini e Donne, il dating-show di Maria De Filippi. perché? Qual è il motivo? Nessun problema, il programma del pomeriggio di Canale 5 si è semplicemente fermato per la pausa invernale e tornerà in onda dopo le feste. L’appuntamento con tronisti, dame e cavalieri è dunque atteso all’inizio del 2021, dopo le festività natalizie. Oggi, 23 dicembre, al posto di Uomini e Donne, viene trasmesso dalle 14.50 il film Seguendo una stella. Seguendo una stella Oggi al posto di Uomini e Donne, che non va in onda, viene dunque proposto il film Seguendo una stella. Il Natale è alle porte e Christine Eisley (Bethany Joy Lenz) ha appena perso il lavoro e ... Leggi su tpi (Di mercoledì 23 dicembre 2020) 23 dicembre Oggi, mercoledì 23 dicembre 2020, non va in, il dating-show di Maria De Filippi.? Qual è il? Nessun problema, il programma del pomeriggio di Canale 5 si è semplicemente fermato per la pausa invernale e tornerà indopo le feste. L’appuntamento con tronisti, dame e cavalieri è dunque atteso all’inizio del 2021, dopo le festività natalizie. Oggi, 23 dicembre, al posto di, viene trasmesso dalle 14.50 il film Seguendo una stella. Seguendo una stella Oggi al posto di, che non va in, viene dunque proposto il film Seguendo una stella. Il Natale è alle porte e Christine Eisley (Bethany Joy Lenz) ha appena perso il lavoro e ...

