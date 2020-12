Speed skating | una stagione mozzata dalla pandemia Gli azzurri si giocheranno tutto in poche settimane

Leggi su oasport

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Sarà unacompressa e senza possibilità di respiro. Loè ancora in attesa di andare in scena sugli ovali di ghiaccio internazionali. Laglobale ha costretto il Consiglio ISU a prendere delle decisioni di non poco conto in merito e tanti eventi sono stati cancellati. In buona sostanza, le uniche gare previste saranno quelle nell’anno solare 2021. Le ultime modifiche nella riunione del Consiglio del 10 dicembre hanno portato a inquadrare a Heerenveen (Paesi Bassi) la sede della bolla dove far confluire tutti gli eventi in programma: gli Europei dal 16 al 17 gennaio, due tappe di Coppa del Mondo (22-24 gennaio; 29-31 gennaio) e i Mondiali seniores dall’11 al 14 febbraio. In casa Italia ci si sta preparando al meglio possibile e sull’Ice Rink di Pinè si sono tenuti due Test Race nel corso dei ...