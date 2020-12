Perché non dovremmo mai rifare il letto la mattina (Di mercoledì 23 dicembre 2020) rifare il letto la mattina non appena ci si alza è il modo migliore per avere, secondo una diffusa credenza popolare, una giornata più ordinata, produttiva e senza problemi. Una leggenda suffragata dalle abitudini di tanti uomini di successo, ma un medico del sistema sanitario nazionale del Regno Unito ribalta questa radicata convinzione affermando che sia un errore da evitare. Si tratta del Dottor Karan Raj che ha guadagnato grande popolarità e numerosi seguaci su TikTok dove, a quanto pare, si possono trovare anche contenuti interessanti. Nei suoi video sfata alcuni falsi miti e racconta di abitudini ed errori che a volte commettiamo a danno della nostra salute senza neppure rendercene conto. In uno di questi, il dottor Raj che ha già condiviso un video in cui ha spiegato l'importanza di dormire con i calzini e un altro dove ha ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 23 dicembre 2020)illanon appena ci si alza è il modo migliore per avere, secondo una diffusa credenza popolare, una giornata più ordinata, produttiva e senza problemi. Una leggenda suffragata dalle abitudini di tanti uomini di successo, ma un medico del sistema sanitario nazionale del Regno Unito ribalta questa radicata convinzione affermando che sia un errore da evitare. Si tratta del Dottor Karan Raj che ha guadagnato grande popolarità e numerosi seguaci su TikTok dove, a quanto pare, si possono trovare anche contenuti interessanti. Nei suoi video sfata alcuni falsi miti e racconta di abitudini ed errori che a volte commettiamo a danno della nostra salute senza neppure rendercene conto. In uno di questi, il dottor Raj che ha già condiviso un video in cui ha spiegato l'importanza di dormire con i calzini e un altro dove ha ...

borghi_claudio : Come previsto si ritorna in commissione perché la ragioneria ha fatto a pezzi 199 emendamenti su 200. Tenuto conto… - matteorenzi : In #60secondi dico perché sul Covid non possiamo continuare a dare la colpa ai cittadini. Servono più risorse sulla… - pisto_gol : Il Giudice Sportivo non ha potuto squalificare Buffon perché non ha ricevuto la segnalazione dalla Procura Federale… - ccarchitetto : @Aelois_ Anche perché non avrebbero trovato il corpo e non ci sarebbe stato l'articolo di conseguenza. - mariameli3 : RT @francescatotolo: Terrorista, assassina o spacciatrice? No, Tiziana è stata arrestata e portata in caserma perché il suo bar nel torines… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché non Covid, il virus mutato a Londra e la proteina “spike”: ecco perché i vaccini funzioneranno La Stampa