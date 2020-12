Palermo-Bari | scontro dal sapore antico | oggi al Barbera sbarca la ‘corazzata’ di Auteri

Leggi su mediagol

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) "dal. Pronto il tridente per sfidare il".Titola così l'odierna edizione del 'Giornale di Sicilia', che punta i riflettori in casa rosanero. Dopo il convincente successo interno contro la Casertana, la compagine di Boscaglia vuole continuare a sfruttare l'effetto "". Alle ore 15.00, nel capoluogo siciliano, andrà in scena la sfida contro il, valida per la diciassettesima giornata del campionato di Serie C-Girone C. L'ultima partita del 2020, prima della sosta invernale. Dopo il turno infrasettimanale, infatti, per il gruppo squadra ci sarà una pausa dalle attività di otto giorni consecutivi.L'obiettivo delè "dare un segnale che in caso di play-off questa squadra potrebbe dire la sua. Giocare una ...