Milan-Lazio, che partita! Questo è calcio (3-2) (Di giovedì 24 dicembre 2020) – La Lazio esce sconfitta ma a testa alta da San Siro dopo 93 minuti di una partita giocata al massimo da biancocelesti e rossoneri, con continui rovesciamenti di fronte, con i due portieri impegnati a fare miracoli per bloccare le magie degli avversari. E stavolta è stato il Milan a occupare la zona Cesarini, oggi non più zona Caicedo, assente, ma zona Hernandez, che all’ultimo minuto ha bucato Reina e ha confermato la sua squadra in testa alla classifica, con un punto più dell’Inter. Che partita! Cinque gol, tutti da antologia. Il primo porta la firma di Rebic. È il 10’ del primo tempo quando Calhanoglu su calcio d’angolo lancia un missile balistico perfetto che Rebic incorna saltando il distratto Marusic e infilando in rete un pallone che Reina può solo guardare. Marusic tenta subito di rifarsi con una discesa ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 24 dicembre 2020) – Laesce sconfitta ma a testa alta da San Siro dopo 93 minuti di una partita giocata al massimo da biancocelesti e rossoneri, con continui rovesciamenti di fronte, con i due portieri impegnati a fare miracoli per bloccare le magie degli avversari. E stavolta è stato ila occupare la zona Cesarini, oggi non più zona Caicedo, assente, ma zona Hernandez, che all’ultimo minuto ha bucato Reina e ha confermato la sua squadra in testa alla classifica, con un punto più dell’Inter. CheCinque gol, tutti da antologia. Il primo porta la firma di Rebic. È il 10’ del primo tempo quando Calhanoglu sud’angolo lancia un missile balistico perfetto che Rebic incorna saltando il distratto Marusic e infilando in rete un pallone che Reina può solo guardare. Marusic tenta subito di rifarsi con una discesa ...

