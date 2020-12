Milan indomabile, soffre, vince 3-2 con la Lazio e tiene la vetta (Di giovedì 24 dicembre 2020) Una partita sofferta da parte dei rossoneri che vanno sul doppio vantaggio ma vengono raggiunti. A 30 secondi dal termine segna Hernadez Leggi su lastampa (Di giovedì 24 dicembre 2020) Una partita sofferta da parte dei rossoneri che vanno sul doppio vantaggio ma vengono raggiunti. A 30 secondi dal termine segna Hernadez

Tegola Milan, Ibrahimovic ancora ko: idea Gomez

LA CAPOLISTAMILANO Era tornato in gruppo, le foto dell'allenamento a Milanello lo ritraevano sorridente, si pensava di rivedere Zlatan Ibrahimovic almeno in panchina dopo quasi quattro settimane ...

