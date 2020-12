Lo stimo | e vi dirò di più Travaglio ragazzo pon pon di Conte Oltre i confini della realtà dalla Berlinguer | ma è serio?

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Un Marcoversione "pon pon" di Giuseppe. Ospite di Cartabianca su Rai3, il direttore del Fatto quotidiano si traveste da ultimo giapponese e nonostante lo stato di salute traballante del premier e la tregua fittizia con Matteo Renzi, celebra le gesta dell'esecutivo. "La crisi al buio sarebbe una follia. Si fa cadere un governo se ce n'è uno già pronto - fa gli scongiuri-.. Questo governo è megliomaggioranza che lo esprime e meglioclasse politica che sta dietro. Non vedo tutti questi statisti in giro". La difesa diè commovente. "La legge affida al premier la responsabilità sui servizi segreti - sottolinea-. Che se non ha tempo può ...