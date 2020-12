L'autopsia di Maradona: "Niente droga o alcol, ma tracce di psicofarmaci" (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Nuove analisi realizzate da esperti della polizia scientifica argentina sul sangue e le urine di Diego Armando Maradona, morto il 25 novembre scorso, hanno escluso la presenza di alcol o stupefacenti, ma hanno evidenziato invece importanti tracce di psicofarmaci. Lo scrive oggi l’agenzia di stampa Telam. L’agenzia precisa che i farmaci rilevati durante l’esame tossicologico sono “venlafaxina, quetiapina, levetiracetam e naltrexone”, e che alcuni di questi, secondo gli esperti, sarebbero “aritmogeni”, ossia capaci di produrre aritmie. La magistratura argentina dovrà quindi verificare se quei farmaci fossero adatti a un paziente con una malattia cardiaca cronica come quella di cui soffriva Maradona. A prima vista, ha dichiarato un membro del team di investigatori che lavorano nell’inchiesta aperta dopo ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Nuove analisi realizzate da esperti della polizia scientifica argentina sul sangue e le urine di Diego Armando, morto il 25 novembre scorso, hanno escluso la presenza dio stupefacenti, ma hanno evidenziato invece importantidi. Lo scrive oggi l’agenzia di stampa Telam. L’agenzia precisa che i farmaci rilevati durante l’esame tossicologico sono “venlafaxina, quetiapina, levetiracetam e naltrexone”, e che alcuni di questi, secondo gli esperti, sarebbero “aritmogeni”, ossia capaci di produrre aritmie. La magistratura argentina dovrà quindi verificare se quei farmaci fossero adatti a un paziente con una malattia cardiaca cronica come quella di cui soffriva. A prima vista, ha dichiarato un membro del team di investigatori che lavorano nell’inchiesta aperta dopo ...

