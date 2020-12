Iotti: Casellati, ‘modello per ricostruire Paese più forte e inclusivo’ (2) (Di mercoledì 23 dicembre 2020) (Adnkronos) – “Penso alla grande capacità di visione con cui comprese che solo un ‘Europa unita e forte avrebbe garantito la crescita delle società e delle democrazie nazionali. Penso poi a quella sua naturale propensione: fare prevalere sempre, anche nelle più drammatiche circostanze, le ragioni dell’unità, della condivisone delle responsabilità rispetto alle divisive convenienze politiche”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 23 dicembre 2020) (Adnkronos) – “Penso alla grande capacità di visione con cui comprese che solo un ‘Europa unita eavrebbe garantito la crescita delle società e delle democrazie nazionali. Penso poi a quella sua naturale propensione: fare prevalere sempre, anche nelle più drammatiche circostanze, le ragioni dell’unità, della condivisone delle responsabilità rispetto alle divisive convenienze politiche”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

(Agenzia Vista) Roma, 22 dicembre 2020 Nilde Iotti, Casellati: "Modello per ricostruire Paese più forte e inclusivo" Nell'ambito delle celebrazioni per il centenario della nascita di Nilde Iotti

