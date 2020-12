Inzaghi: “Risultato bugiardo, la nostra prestazione è stata ottima” (Di giovedì 24 dicembre 2020) Simone Inzaghi ha commentato la sconfitta della Lazio contro il Milan ai microfoni di Dazn. Queste le parole dell’allenatore della squadra biancocelesti: “Mi fa arrabbiare il Risultato, è bugiardo. Siamo venuti qui con problemi di uomini, di rotazioni, abbiamo tenuto bene il campo e meritavamo di più. Abbiamo concesso due gol da palla inattiva e non va bene. Sono felice per l’ottima prestazione e per averli messi in difficoltà. Abbiamo avuto molte situazioni, dopo il 2-2 abbiamo avuto alcune occasioni e dovevamo concretizzare di più. Abbiamo perso e ora siamo qui a recriminare, ma siamo venuti qui e abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Le sostituzioni di Immobile e Milinkovic? Non ce la facevano più, ho preferito cambiarli. Caicedo? Era un po’ affaticato». Foto: Twitter Lazio L'articolo proviene da ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 24 dicembre 2020) Simoneha commentato la sconfitta della Lazio contro il Milan ai microfoni di Dazn. Queste le parole dell’allenatore della squadra biancocelesti: “Mi fa arrabbiare il, è. Siamo venuti qui con problemi di uomini, di rotazioni, abbiamo tenuto bene il campo e meritavamo di più. Abbiamo concesso due gol da palla inattiva e non va bene. Sono felice per l’e per averli messi in difficoltà. Abbiamo avuto molte situazioni, dopo il 2-2 abbiamo avuto alcune occasioni e dovevamo concretizzare di più. Abbiamo perso e ora siamo qui a recriminare, ma siamo venuti qui e abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Le sostituzioni di Immobile e Milinkovic? Non ce la facevano più, ho preferito cambiarli. Caicedo? Era un po’ affaticato». Foto: Twitter Lazio L'articolo proviene da ...

LazionewsEu : Le parole di #SimoneInzaghi al termine di #MilanLazio ???? - apetrazzuolo : LAZIO - Inzaghi: 'Un risultato bugiardo per quello che si è visto in campo' - lazio_magazine : LAZIO - Inzaghi: 'Un risultato bugiardo per quello che si è visto in campo' - VoinStef : RT @FedRedBlack2: 'RISULTATO BUGIARDO, SIAMO ARRIVATI QUI CON QUALCHE PROBLEMA' Hai ragione Frignone Inzaghi, noi giocavamo con la Primave… - sportli26181512 : Inzaghi: 'Risultato bugiardo. I cambi di Immobile e Milinkovic? Erano stanchi': Inzaghi: 'Risultato bugiardo. I cam… -