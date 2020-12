In rialzo la fiducia di consumatori e imprese (Di mercoledì 23 dicembre 2020) A dicembre 2020 l’Istat stima un aumento sia dell’indice del clima di fiducia dei consumatori sia di quello delle imprese. Tutte le componenti del clima di fiducia dei consumatori sono in crescita anche se con intensità differenziate. Il clima economico e il clima futuro in particolare registrano un aumento più deciso. Guardando alle imprese, il miglioramento della fiducia è diffuso al settore manifatturiero e a quello dei servizi mentre le costruzioni e, soprattutto, il commercio al dettaglio evidenziano un calo dell’indice. sat/mrv/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 23 dicembre 2020) A dicembre 2020 l’Istat stima un aumento sia dell’indice del clima dideisia di quello delle. Tutte le componenti del clima dideisono in crescita anche se con intensità differenziate. Il clima economico e il clima futuro in particolare registrano un aumento più deciso. Guardando alle, il miglioramento dellaè diffuso al settore manifatturiero e a quello dei servizi mentre le costruzioni e, soprattutto, il commercio al dettaglio evidenziano un calo dell’indice. sat/mrv/red su Il Corriere della Città.

