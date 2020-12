Halo Infinite anche su Xbox One, la versione old-gen non è stata cancellata (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il community manager di Halo John Junyszek ha smentito su Twitter le ultime voci secondo cui Microsoft e 343 Industries avrebbero abbandonato la versione last-gen di Halo Infinite. Poco tempo fa, alcuni media hanno riferito di una voce che suggeriva che il prossimo Halo Infinite sarebbe stato esclusivo per le console next-gen di Microsoft, Xbox Series X/S e PC. La fonte di questa voce? Un curriculum LinkedIn di un UI designer del gioco che ha menzionato solo lo sviluppo per le console di nuova generazione insieme al PC. Non la migliore delle fonti ma, come previsto, i rumor sono partiti proprio da qui. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il community manager diJohn Junyszek ha smentito su Twitter le ultime voci secondo cui Microsoft e 343 Industries avrebbero abbandonato lalast-gen di. Poco tempo fa, alcuni media hanno riferito di una voce che suggeriva che il prossimosarebbe stato esclusivo per le console next-gen di Microsoft,Series X/S e PC. La fonte di questa voce? Un curriculum LinkedIn di un UI designer del gioco che ha menzionato solo lo sviluppo per le console di nuova generazione insieme al PC. Non la migliore delle fonti ma, come previsto, i rumor sono partiti proprio da qui. Leggi altro...

