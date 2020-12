Gal Gadot e le polemiche su Cleopatra: "Non c'era un'attrice macedone adatta alla parte" (Di mercoledì 23 dicembre 2020) L'attrice Gal Gadot ha risposto alle polemiche riguardanti il film su Cleopatra di cui sarà protagonista e verrà diretto da Patty Jenkins. Gal Gadot sarà la protagonista di Cleopatra nel film che verrà diretto da Patty Jenkins per Paramount Pictures e l'attrice ha ora risposto alle critiche emerse online dopo che è stata scelta per l'iconico ruolo. Le polemiche sono legate al fatto che la star sia di origine israeliana ed è quindi stata considerata troppo "bianca" per la parte della regina egiziana. Durante un'intervista rilasciata alla BBC, Gal Gadot ha spiegato: "Se si volesse essere totalmente aderenti alla realtà, per prima cosa, si dovrebbe pensare che Cleopatra ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 23 dicembre 2020) L'Galha risposto alleriguardanti il film sudi cui sarà protagonista e verrà diretto da Patty Jenkins. Galsarà la protagonista dinel film che verrà diretto da Patty Jenkins per Paramount Pictures e l'ha ora risposto alle critiche emerse online dopo che è stata scelta per l'iconico ruolo. Lesono legate al fatto che la star sia di origine israeliana ed è quindi stata considerata troppo "bianca" per ladella regina egiziana. Durante un'intervista rilasciataBBC, Galha spiegato: "Se si volesse essere totalmente aderentirealtà, per prima cosa, si dovrebbe pensare che...

