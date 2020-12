F1, il futuro è lo streaming su Amazon? (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il colosso delle vendite online conosciuto e usato da tutti sta provando ad espandersi ed allargarsi con nuovi ambiziosi progetti; Amazon infatti sarebbe trattando con Liberty Media per provare ad avere la possibilità di trasmettere in streaming i prossimi Gran Premi di F1. La F1 in streaming su Amazon? Sky lascia la Formula 1? Sicuramente non oggi e certamente neanche per i prossimi due anni visto il contratto che lega la piattaforma televisiva al Circus fino al 2022. Nulla si può però affermare su ciò che sarà il futuro. I Gran Premi di F1 sono infatti una forma di intrattenimento che ha sempre fatto gola alle grandi televisioni; prima che Sky Sport comprasse tutti i diritti legati alla trasmissione dei weekend di gara, era infatti la Rai a far da padrona e ad avere l’agognata esclusiva di uno ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il colosso delle vendite online conosciuto e usato da tutti sta provando ad espandersi ed allargarsi con nuovi ambiziosi progetti;infatti sarebbe trattando con Liberty Media per provare ad avere la possibilità di trasmettere ini prossimi Gran Premi di F1. La F1 insu? Sky lascia la Formula 1? Sicuramente non oggi e certamente neanche per i prossimi due anni visto il contratto che lega la piattaforma televisiva al Circus fino al 2022. Nulla si può però affermare su ciò che sarà il. I Gran Premi di F1 sono infatti una forma di intrattenimento che ha sempre fatto gola alle grandi televisioni; prima che Sky Sport comprasse tutti i diritti legati alla trasmissione dei weekend di gara, era infatti la Rai a far da padrona e ad avere l’agognata esclusiva di uno ...

