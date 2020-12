Covid, superati i 70mila morti. E un report ora inchioda l'Italia (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Martina Piumatti Prima in Europa e terza nel mondo. Un'analisi individua i 10 trend che fotografano il record di decessi Covid in Italia Sono 14.522 i contagi nelle ultime 24 ore su 175.364 tamponi processati. Si conferma in calo il rapporto positivi/test fermo all'8,3%. A preoccupare è il calo troppo lento della curva dei decessi. Sono 553 i morti per un totale 70.395 dall'inizio della pandemia, un record in Europa. Tanti, troppi. Perché? Un'analisi della Fondazione Edison, riportata da Huffingtonpost, lo spiega punto per punto. Il report sulla situazione aggiornata dei decessi per Covid-19, basato sulle statistiche dell’Oms e dei governi nazionali, individua dieci trend che fotografano lo scenario Italiano. I dati inchiodano il fallimento ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Martina Piumatti Prima in Europa e terza nel mondo. Un'analisi individua i 10 trend che fotografano il record di decessiinSono 14.522 i contagi nelle ultime 24 ore su 175.364 tamponi processati. Si conferma in calo il rapporto positivi/test fermo all'8,3%. A preoccupare è il calo troppo lento della curva dei decessi. Sono 553 iper un totale 70.395 dall'inizio della pandemia, un record in Europa. Tanti, troppi. Perché? Un'analisi della Fondazione Edison, riportata da Huffingtonpost, lo spiega punto per punto. Ilsulla situazione aggiornata dei decessi per-19, basato sulle statistiche dell’Oms e dei governi nazionali, individua dieci trend che fotografano lo scenariono. I datino il fallimento ...

