Covid | ristoratori e partite Iva in piazza | “Dimenticati dal governo”

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) ROMA – “Le bugie hanno le gambe Con-te“. Questo lo striscione che campeggia su piazza San Silvestro a Roma, dove ristoratori, in gran parte toscani, gestori di discoteche, Ncc, albergatori, musicisti, l’Associazione nazionale ambulanti, il Gruppo apartitico partite iva, artigiani – in totale alcune centinaia di persone – si sono radunati per chiedere maggiori tutele nell’emergenza Covid.