Coronavirus | scienziati a Conte | ' più fondi e misure coraggiose per ricerca'

Milano, 23 dic. (Adnkronos Salute) - Un "appello urgente" dal mondo della scienza per "misure coraggiose" e soprattutto "fondi adeguati" da destinare subito alla ricerca scientifica. "Se non ora, quando? Nei mesi passati sono stati decisi stanziamenti importanti in Italia e in Europa, la legge di bilancio sta per essere votata e con il Recovery Fund si apre un'opportunità irripetibile". A rivolgersi con queste parole al premier Giuseppe Conte è la Fondazione Umberto Veronesi e gli importanti studiosi che fanno parte del Comitato scientifico ed etico dell'ente e dell'iniziativa Science for Peace and Health, nata sotto l'ala dell'oncologo Umberto Veronesi, scomparso nel 2016. "L'emergenza pandemica che stiamo vivendo segnerà il nostro Paese e l'intero pianeta per gli anni a venire", scrivono gli esperti

